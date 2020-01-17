Запорожье в тяжелом матче обыграло Николаев

Новости спорта:Николаев продолжает катится на дно турнирной таблицы.

«Запорожье» подходило к домашнему матчу с «Николаевом» в удручающей форме – только две победы в последних десяти матчах Суперлиги. Впрочем, у «корабелов» ситуация была не много лучше – четыре проигрыша в пяти играх чемпионата.

Команда Валерия Плеханова сходу захватила лидерство в счете и первую четверть выиграла с перевесом в девять очков, а на старте второй оторвалась от соперников на 13 пунктов. «Николаев» перед большим перерывом едва не сравнял счет, но в следующей десятиминутке вновь позволил хозяевам оторваться на те же 13 очков.

«Корабелы» вновь включили режим камбэка, сократили отставание до перерыва, а на старте заключительной четверти впервые в матче вышли вперед. Однако их максимум – овертайм, где победа все же осталась за «Запорожьем».

Самым результативным игроком встречи стал, конечно же, Квентин Петерсон, набравший 39 очков, но у хозяев сразу трое исполнителей набрали 20+ очков.