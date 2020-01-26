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Черкасские Мавпы добили тяжелую победу над Одессой в Суперлиге

Черкасские Мавпы добили тяжелую победу над Одессой в Суперлиге
22:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Подопечные Максима Михельсона набрали приличных победных ход.

БК «Одесса» уступила дома «Черкасским Мавпам» в поединке регулярного чемпионата - 65:69. Отметим, что это третья победа черкасского клуба над одесским в этом сезоне.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Одесса» - «Черкасские Мавпы» - 65:69 (12:24, 20:13, 17:18, 16:14)

Обзор матча:

Комментарий наставника победителей:

«Одесса»: Месси 28, Ли Винн 10о + 9пд, Щепкин 8, Новиков 6, Носков 6, Фризен 5, Браун 2о + 10пд, Ткачук, Прокопенко

«Черкасские Мавпы»: Райт 25о + 7 пд, Хаджифейзович 18, Беликов 6, Конев 5, Скапинцев 4, Кольченко 3, Ткаченко 2, Ейрингтон 1о + 5пр

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Баскетбол, Суперлига, БК Черкасские мавпы, БК Одесса, Новости баскетбола.
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