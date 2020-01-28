Гайтана выступит на Матче всех звезд Суперлиги

Новости спорта:Встреча пройдет 1 февраля в Киеве.

Украинская певица с конголезскими корнями Гайтана выступит в качестве специального гостя на Матче всех звезд украинской Суперлиги, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

Напомним, впервые за 10 лет Матч всех звезд пройдет в киевском Дворце спорта. Игра состоится 1 февраля.

Ранее были определены составы команд на поединок. Игроков выбирали путем голосования болельщиков, тренеров, а также решением федерации.

Напомним, Гайтана в 2012 году выступала от Украины на Евровидении в Баку и заняла 25-е место.