Звезда NBA вновь получил тяжелую травму

Новости спорта:Кайри Ирвинг получил растяжение правого колена во время матча против Вашингтона.

Разыгрывающий Бруклин Нетс Кайри Ирвинг получил растяжение правого колена во время матча против Вашингтона, передает Sky Sports.

В матче он успел набрать 11 очков, прежде чем повредил ногу в третьей четверти в борьбе с Брэдли Билом.

Дополнительное обследование Ирвинг пройдет, когда команда вернется в Бруклин.

Кайри недавно восстановился после тяжелой травмы плеча, из-за которой не играл с середины ноября.

Бруклин Нетс уступили Вашингтон Уизардс со счетом 107-113.

Бруклян занимает седьмое место в Восточной конференции. Следующий матч Нетс проведут против Финикса 4 февраля.