Экс-звезда чемпионата Украины продолжит карьеру в Италии

Новости спорта:Рэнди Кулпеппер подписал контракт с клубом Серии А.

Американский защитник Рэнди Кулпеппер подписал контракт с итальянской "Пистойей".

Кулпеппер стартовую часть этого сезона провел в "Прометее", набирая в среднем 20,8 очка и 4,6 передачи. В прошлом месяце клуб отчислил американца за нарушение дисциплины.

"Неожиданно появилась возможность усилиться на рынке. Спортивный директор Марко Самбугаро ею воспользовался. Мы рады приветствовать Калпеппера в "Пистойе" и ожидаем завершения всех бюрократических процедур, связанных с его переходом", - заявил президент "Пистойи" Массимо Капеччи.

В сезоне 2017/18 Кулпеппер уже выступал в чемпионате Италии, где защищал цвета "Канту".