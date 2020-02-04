Экс-звезда чемпионата Украины продолжит карьеру в Италии

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21:46 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Рэнди Кулпеппер подписал контракт с клубом Серии А.

Американский защитник Рэнди Кулпеппер подписал контракт с итальянской "Пистойей".

Кулпеппер стартовую часть этого сезона провел в "Прометее", набирая в среднем 20,8 очка и 4,6 передачи. В прошлом месяце клуб отчислил американца за нарушение дисциплины.

"Неожиданно появилась возможность усилиться на рынке. Спортивный директор Марко Самбугаро ею воспользовался. Мы рады приветствовать Калпеппера в "Пистойе" и ожидаем завершения всех бюрократических процедур, связанных с его переходом", - заявил президент "Пистойи" Массимо Капеччи.

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В сезоне 2017/18 Кулпеппер уже выступал в чемпионате Италии, где защищал цвета "Канту".

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Баскетбол, Суперлига, Прометей, Новости спорта.
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