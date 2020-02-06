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Николаев дома не оставил шансов Харьковским Соколам

Николаев дома не оставил шансов Харьковским Соколам
21:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Лидирует в чемпионате "Прометей".

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Харьковские Соколы" уступили на выезде "Николаеву" 64:81. 

В битве аутсайдеров (встретились восьмая и девятая команды в турнирной таблице) победили хозяева, которые доминировали во всех четвертях кроме первой. 81:64 - победа "Николаева". Самый результативный игрок матча: Делван Грэм (29) - "Харьковские Соколы".

Лидирует в чемпионате "Прометей" - 34 (20). На втором месте "Днепр" - 33 (19). "Химик" занимает третью позицию - 32 (20).

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Напомним, 5 февраля в баскетбольной Суперлиге "Химик" победил на выезде "Запорожье" 85:64. "Прометей" обыграл дома "Одессу" 96:72.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, БК Николаев, БК Харьковские Соколы.
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