Николаев дома не оставил шансов Харьковским Соколам

Новости спорта:Лидирует в чемпионате "Прометей".

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. "Харьковские Соколы" уступили на выезде "Николаеву" 64:81.

В битве аутсайдеров (встретились восьмая и девятая команды в турнирной таблице) победили хозяева, которые доминировали во всех четвертях кроме первой. 81:64 - победа "Николаева". Самый результативный игрок матча: Делван Грэм (29) - "Харьковские Соколы".

Лидирует в чемпионате "Прометей" - 34 (20). На втором месте "Днепр" - 33 (19). "Химик" занимает третью позицию - 32 (20).

Напомним, 5 февраля в баскетбольной Суперлиге "Химик" победил на выезде "Запорожье" 85:64. "Прометей" обыграл дома "Одессу" 96:72.