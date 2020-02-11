Звезда NBA Расселл дебютировал за Миннесоту (Фото, Видео)

Новости спорта:Д’Анджело Расселл провел свой первый матч за Миннесота Тимбервулвз в регулярном чемпионате НБА.

Защитник Д’Анджело Расселл провел свой первый матч за Миннесота Тимбервулвз в регулярном чемпионате НБА.

В проигранной встрече с Торонто Рэпторс (126:137) Расселл провел на площадке 32 минуты, за которые набрал 22 очка и отдал 5 результативных передач.

Напомним, накануне февральского дедлайна Миннесота выменяла Д’Анджело на Эндрю Уиггинса и два драфт-пика.

В нынешнем сезоне Расселл провел за Уорриорс 33 матча, в среднем набирая лучшие в карьере 23,6 очка при показателе в 6,2 результативной передачи.

Обзор матча:

Тимбервулвз остаются на предпоследней, 14-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.