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Звезда NBA Расселл дебютировал за Миннесоту (Фото, Видео)
10:05 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Д’Анджело Расселл провел свой первый матч за Миннесота Тимбервулвз в регулярном чемпионате НБА.

Защитник Д’Анджело Расселл провел свой первый матч за Миннесота Тимбервулвз в регулярном чемпионате НБА.

В проигранной встрече с Торонто Рэпторс (126:137) Расселл провел на площадке 32 минуты, за которые набрал 22 очка и отдал 5 результативных передач.

Напомним, накануне февральского дедлайна Миннесота выменяла Д’Анджело на Эндрю Уиггинса и два драфт-пика.

В нынешнем сезоне Расселл провел за Уорриорс 33 матча, в среднем набирая лучшие в карьере 23,6 очка при показателе в 6,2 результативной передачи.

Обзор матча:

Тимбервулвз остаются на предпоследней, 14-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.

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Все по теме:

НБА, БК Миннесота Тимбервулвз, Д’Анджело Расселл.
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