Химик в тяжелом поединке нанес поражение Николаеву

Новости спорта:Аутсайдер лиги дал достойный бой чемпиону.

В очередном матче регулярного чемпионата Украины действующий чемпион страны Химик с трудом обыграл МБК Николаев.

Николаевцы практически весь матч старались не отставать от соперника, постоянно сохраняя минимальную разницу в очках.

Впрочем, южненцы, ведомые недавними новичками Годфри и экс-корабелом Зотовым, а также Войналовичем и Слливаном, все же сумели справиться с давлением географических соседей и удержали победу в матче — 73:70.

Химик после 22 сыгранных матчей идет на третьем месте. Николаев сыграл на один матч меньше и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.