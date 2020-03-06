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Николаев шокировал Прометей в драматическом матче Суперлиги

Николаев шокировал Прометей в драматическом матче Суперлиги
10:29 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФБУ

Новости спорта:Николаев с минимальным отрывом обыграл Прометей в матче украинской Суперлиге.

Николаев вырвал победу на последних секундах матча регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч против Прометея - 84:83.

Попытка гостей со старта уйти в отрыв провалилась. Хозяева отыграли 5 очков отставания и с минимальным преимуществом выиграли стартовую 10-минутку. Николаевцы пытались играть максимально сосредоточенно и плотно защищались.

Благодаря хорошей командной работе хозяева на протяжении практически всего поединка поддерживали паритет против Прометея. Высокий процент реализации также помогал игрокам Николаева уверенно держаться в игре.

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На заключительную четверть команды ушли при равном счете - 66:66.

Все решалось на последней минуте. Майерс реализовал один из двух штрафных, увеличив преимущество Прометея до двух очков - 83:81. Хозяева бросились атаковать в ответ, но не попали из двух попыток и еще и один из игроков получил повреждение. Хозяева свою атаку завершили точным эффектным трехочковым. В Прометея оставалось еще почти 16 секунд, и хозяева защитили такую важную победу.

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МБК Николаев.
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