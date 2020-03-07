Адетокумбо оформил дабл-дабл, но проиграл Джеймсу (Видео)

Новости спорта:В НБА состоялся матч лидеров.

Команда Леброна против Команды Янниса - так назывался Матч всех звезд НБА-2020 (157:155).

Теперь же эти команды встретились в другом формате, но практически с тем же подтекстом. Джеймс, набрав 34 тысячи очков, уже стал главным героем среди присутствовавших, но и Адетокумбо не собирался уступать.

В итоге команда Леброна ("Лейкерс") взяла верх, а сам Джеймс набрал 37 очков. 30 баллов - вклад в победу Энтони Дэвиса. Что касается Адетокунпо, то на его счету в составе "Миллуоки" дабл-дабл - 32 очка и 12 подборов.

При этом лидеры команд порадовали поклонников яркой индивидуальной игрой.

В игре победу одержали Лейкерс.