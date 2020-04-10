Михайлюк может получить гражданство США

Новости спорта:Святослав Михайлюк объяснил, в каком случае может получить гражданство США.

Атакующий защитник Детройта украинец Святослав Михайлюк рассказал, что нужно для достижения успеха, а также объяснил, в каком случае может получить гражданство США.

"Нужно много тренироваться, найти людей - тренеров, которые в тебя верят и будут помогать, не важно делаешь ты правильно или что-то не получается. Нужно всегда говорить правду, мотивировать. Бывают тяжелые времена и думаешь, что ничего не получится и тут нужны правильные подсказки в жизни и в баскетболе.

Есть много игроков, в кругу которых есть люди, желающие просто заработать на них деньги, и эти люди будут говорить то, что ты хочешь услышать. Если тренер будет постоянно говорить, что ты работаешь лучше всех и будешь лучшим игроком в мире, то этот человек, скорее всего, просто хочет, чтобы вы и дальше были друзьями, чтобы ты давал ему подарки, деньги. Такого много в США, поэтому многие игроки не доходят до своего максимума, даже если у них есть очень и очень большой талант.

Самостоятельно добиться успеха тяжелее, чем с людьми, которым ты доверяешь, которые верят в тебя. Возможно, конечно, но тяжелее.

Буду ли получать гражданство США? Возможно, если останусь тут жить”, - сказал Михайлюк во время общения с главным тренером Черкасских Мавп Максимом Михельсоном в прямом эфире в Instagram.