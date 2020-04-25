Баскетбольный клуб Баскония предоставил солидную помощь врачам

Новости спорта:Испанский баскетбольный клуб

Испанский баскетбольный клуб "Баскония" (Витория-Гастейс) в, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Всего на нужды врачей клуб из столицы Страны Баскив передл 10 тысяч пар перчаток, 93 тысячи защитных костюмов, 90 тысяч масок, 76 тысяч респираторов, 2400 очков, сообщает клубная пресс-служба.

Кроме того, "Баскония" перечислила на нужды медиков 400 тысяч евро.

Добавим, что в высшем дивизионе чемпионата Испании (Лиге Эндеса), который приостановлен из-за пандемии коронавируса, баскетболисты "Басконии" идут на восьмом месте.