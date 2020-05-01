НБА. Драфт-2020 будет перенесен

Новости спорта:Коронавирус вновь вмешался в планы Лиги

Руководство НБА планирует перенести драфт 2020 года из-за коронавируса, сообщает Bleacher Report.

Изначально церемония намечалась на 25 июня, однако ожидается, что она пройдет в августе или сентябре. Лига планирует завершить текущий сезон, так как окончательный порядок выбора на драфте зависит от положения команд в турнирной таблице на момент завершения регулярного чемпионата.

Напомним, руководство нескольких клубов НБА выступает за полную отмену сезона 2019/20.

Ранее сообщалось, что Ламело Болл выставил свою кандидатуру на драфт НБА.