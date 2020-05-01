Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону
Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону
NASCAR объявил о возобновлении сезона
NASCAR объявил о возобновлении сезона
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
В УЕФА обнародовали предварительное расписание матчей молодежной сборной Украины
В УЕФА обнародовали предварительное расписание матчей молодежной сборной Украины

НБА. Драфт-2020 будет перенесен

НБА. Драфт-2020 будет перенесен
16:04 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Коронавирус вновь вмешался в планы Лиги

Руководство НБА планирует перенести драфт 2020 года из-за коронавируса, сообщает Bleacher Report.

Изначально церемония намечалась на 25 июня, однако ожидается, что она пройдет в августе или сентябре. Лига планирует завершить текущий сезон, так как окончательный порядок выбора на драфте зависит от положения команд в турнирной таблице на момент завершения регулярного чемпионата.

Напомним, руководство нескольких клубов НБА выступает за полную отмену сезона 2019/20. 

Ранее сообщалось, что Ламело Болл выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Драфт НБА.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агуэро рассказал, в каком случае Месси может покинуть Барселону
02 Секс-скандал: экс-игрока Шахтера застукали с чужой женой (Видео)
03 Первого мая - первый гол Месси за Барселону (Видео)
04 Мурат Гассиев рассказал о спарингах с Уайлдером
05 Хирн на отрез отказывается организовывать бой для Беллью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь