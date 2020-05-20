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Фесенко: Самая большая моя ошибка — это было согласиться на Индиану Пейсерс

Фесенко: Самая большая моя ошибка — это было согласиться на Индиану Пейсерс
11:17 Сегодня Телеграф basket.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Центровой вспомнил, как почти не играл в российском клубе.

Экс-центровой сборной Украины Кирилл Фесенко рассказал о своих неудачных переходах в карьере.

«Самая большая моя ошибка — это было согласиться на «Индиану Пейсерс». Я восстанавливался после операции левого колена, когда порвал мениск на Евробаскете-2011. Я приехал в США в декабре и до марта не было ни одного предложения, а потом за одну ночь у меня нарисовалось их сразу два — от «Бостона» и «Индианы».

«Индиана» хотела меня до конца сезона, а «Бостон» до конца сезона и плюс еще год по опции команды. Но «Бостон» предлагал мне чуть-чуть меньше денег, разница была, как мне тогда показалось, значительная, но сейчас, как я понимаю, незначительная. Я сделал неправильный выбор.

Я тогда восстанавливался рядом с Денвером и туда приезжал Док Риверс, смотрел меня. Была индивидуальная тренировка, они меня хотели видеть, а я согласился не на тот контракт. Поддался еще на уговоры на «агентозаменителя», который сказал: «Сейчас поедешь в «Индиану» и покажешь, какой ты красавчик, а на следующий год зарплата будет еще больше». Короче, бред.

«Индиана» меня подписала просто, чтобы меня не подписал «Бостон». «Селтикс» же хотели меня подписать, чтобы перекрыть Роя Хибберта (центрового «Пейсерс» — ред.), с защитой против которого у многих были проблемы. «Индиана» думала, что попадает на «Бостон» в плей-офф и сделала такой стратегический ход. Но с «Бостоном» в плей-офф тогда мы так и не сыграли.

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Ну и нужно упомянуть контракт с «Локомотивом» — это тоже была большая ошибка. Но там была существенная финансовая разница по сравнению с другими предложениями. В «Локомотив» меня подписали до прихода тренера и Георгиос Барцокас не нашел мне места в команде. Он мне прямым текстом при первой нашей встрече сказал: «Я не знаю, что с тобой делать, мне не нужен тяжелый большой в команде. Он пытался как-то меня задействовать, но видно было, что он переступает через себя. Мне сказали, что, если я хочу, я могу оставаться в команде, но играть я практически не буду, предложили искать новую команду. Сказали, что зарплату буду получать, но буду сидеть на «банке». Тогда я и перешел в «Канту», - сказал Фесенко.

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Баскетбол, НБА, Кирилл Фесенко, БК Локомотив.
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