Рестарт сезона: баскетбольная Евролига проведет конференцию с капитанами команд

Новости спорта:Евролига в субботу обсудит возможный рестарт баскетбольного сезона.

Баскетбольная Евролига в сотрудничестве с профсоюзом игроков в субботу, 23 мая, проведет видеоконференцию с капитанами команд.

Для общения приглашены капитаны каждой из команд Евролиги и Еврокубка, а также по одному опытному баскетболисту от всех клубов, сообщает Eurohoops.

В разговоре примет участие генеральный директор турнира Жорди Бертомеу, а также другие руководители лиги.

Руководство Евролиги расскажет баскетболистам о существующих сценариях рестарта сезона-2019/2020.

Ожидается, что решение по возобновлению или досрочному завершению сезона будет объявлено 25 мая.