Рестарт сезона: баскетбольная Евролига проведет конференцию с капитанами команд

Баскетбольная Евролига в сотрудничестве с профсоюзом игроков в субботу, 23 мая, проведет видеоконференцию с капитанами команд.
Для общения приглашены капитаны каждой из команд Евролиги и Еврокубка, а также по одному опытному баскетболисту от всех клубов, сообщает Eurohoops.
В разговоре примет участие генеральный директор турнира Жорди Бертомеу, а также другие руководители лиги.
Руководство Евролиги расскажет баскетболистам о существующих сценариях рестарта сезона-2019/2020.
Ожидается, что решение по возобновлению или досрочному завершению сезона будет объявлено 25 мая.