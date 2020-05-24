Турция может принять остаток сезона баскетбольной Евролиги

Новости спорта:Однако далеко не все игроки хотят возобновления сезона.

Остаток нынешнего сезона баскетбольной Евролиги могут завершить в двух турецких городах — Стамбуле и Анталье.

Вчера состоялась видеоконференция игроков и руководителей Евролиги, по итогам которой большинство баскетболистов высказались против возобновления нынешнего сезона.

Пока еще неясно, будет ли возобновлен сезон. Окончательное решение о будущем нынешнего розыгрыша должны принять уже завтра.

До этого сообщалось, что в качестве городов, которые примут остаток сезона рассматривались Кельн, Белград, Афины и Каунас.

На вынужденную паузу лидером Евролиги ушел турецкий Анадолу Эфес, на втором месте Реал, на третьей позиции Барселона.