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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Турция может принять остаток сезона баскетбольной Евролиги

Турция может принять остаток сезона баскетбольной Евролиги
12:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Однако далеко не все игроки хотят возобновления сезона.

Остаток нынешнего сезона баскетбольной Евролиги могут завершить в двух турецких городах — Стамбуле и Анталье.

Вчера состоялась видеоконференция игроков и руководителей Евролиги, по итогам которой большинство баскетболистов высказались против возобновления нынешнего сезона.

Пока еще неясно, будет ли возобновлен сезон. Окончательное решение о будущем нынешнего розыгрыша должны принять уже завтра.

До этого сообщалось, что в качестве городов, которые примут остаток сезона рассматривались Кельн, Белград, Афины и Каунас.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

На вынужденную паузу лидером Евролиги ушел турецкий Анадолу Эфес, на втором месте Реал, на третьей позиции Барселона.

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Турция, Суперлига, Евролига, Анкара.
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