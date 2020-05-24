Турция может принять остаток сезона баскетбольной Евролиги

Остаток нынешнего сезона баскетбольной Евролиги могут завершить в двух турецких городах — Стамбуле и Анталье.
Вчера состоялась видеоконференция игроков и руководителей Евролиги, по итогам которой большинство баскетболистов высказались против возобновления нынешнего сезона.
Пока еще неясно, будет ли возобновлен сезон. Окончательное решение о будущем нынешнего розыгрыша должны принять уже завтра.
До этого сообщалось, что в качестве городов, которые примут остаток сезона рассматривались Кельн, Белград, Афины и Каунас.
На вынужденную паузу лидером Евролиги ушел турецкий Анадолу Эфес, на втором месте Реал, на третьей позиции Барселона.