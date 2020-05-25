В Евролиге подтвердили завершение сезона

Новости спорта:Евролига подтвердила досрочное завершение баскетбольного сезона.

Баскетбольная Евролига в понедельник, 25 мая, официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Все клубы Евролиги и Еврокубка сохраняют места в турнирах на сезон-2020/2021, сообщает официальный сайт Евролиги.

"Совет акционеров в понедельник провел четвертое заседание после приостановки сезона. По его итогам было принято решение отказаться от варианта с завершением розыгрышей Евролиги и Еврокубка", - отмечается в сообщении.

Новый сезон Евролиги стартует 1 октября, Еврокубка – 30 сентября.