Церемония введения легенд в Зал славы будет перенесена

Новости спорта:Событие должно состоятся в августе.

Ежегодная церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита может быть перенесена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

Событие должно было состоятся в августе 2020 года, однако будет перенесено на весну 2021. Также отмечается, что мероприятия 2020 и 2021 годов объединяться не будут.

В 2020 году в Зал слабы НБА должны были войти легенды Тим Данкан, Кевин Гарнетт и погибший зимой Коби Брайант.

Ранее сообщалось, что опубликованы результаты вскрытия жертв авиакатастрофы, в результате которой не стало Коби Брайанта.