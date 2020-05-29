Клубы НБА согласились доиграть регулярный чемпионат в измененном формате

Новости спорта:Команды могут побороться за плей-офф в новом формате.

Генеральные менеджеры клубов НБА согласились доиграть регулярный чемпионат в измененном формате.

Комиссионер лиги Адам Сильвер провел конференцию с менеджерами клубов. 75% специалистов проголосовали за проведение мини-турнира для определения участников плей-офф.

Ожидается, что в турнире примут участие команды, которые претендовали на попадание в топ-8 до приостановки регулярки.

Альтернативным вариантом был турнир в футбольном стиле для 20 участников с разделением на группы и выходом двух лучших в следующий раунд.