Барселона попрощается с украинским центровым

Новости спорта:Украинский центровой Артем Пустовой не нужен своему нынешнему клубу.

Испанская Барселона готова расстаться с украинским баскетболистом Артемом Пустовым, сообщает Mundo Deportivo.

Центровой не входит в планы главного тренера каталонского гранда Светислава Пешича, а потому может покинуть клуб.

Каталонцы предложат игроку два варианта развития событий: отправить его в аренду в клуб который согласится выплачивать украинцу часть зарплаты, или же расторжение контракта с выплатой компенсацию.

Отметим, что Барселона понесла финансовые потери из-за коронавируса и уже рассталась с Малкольмом Дилэйни.