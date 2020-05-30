Барселона попрощается с украинским центровым

Испанская Барселона готова расстаться с украинским баскетболистом Артемом Пустовым, сообщает Mundo Deportivo.
Центровой не входит в планы главного тренера каталонского гранда Светислава Пешича, а потому может покинуть клуб.
Каталонцы предложат игроку два варианта развития событий: отправить его в аренду в клуб который согласится выплачивать украинцу часть зарплаты, или же расторжение контракта с выплатой компенсацию.
Отметим, что Барселона понесла финансовые потери из-за коронавируса и уже рассталась с Малкольмом Дилэйни.