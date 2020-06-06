Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов

Новости спорта:Легендарный баскетболист решил сделать солидную пожертву.

Один из лучших баскетболистов в истории НБА Майкл Джордан пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством.

«Сегодня мы объявляем, что будем делать пожертвования в размере $ 100 млн в течение следующих 10 лет организациям, занимающимся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию», — говорится в заявлении компании Jordan Brand, которая принадлежит Джордану.

Напомним, что с конца мая в США вспыхнули массовые протесты в связи с убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.