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Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов

Майкл Джордан vs расизм: легенда баскетбола дает 100 млн долларов
11:31 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный баскетболист решил сделать солидную пожертву.

Один из лучших баскетболистов в истории НБА Майкл Джордан пожертвует 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством.

«Сегодня мы объявляем, что будем делать пожертвования в размере $ 100 млн в течение следующих 10 лет организациям, занимающимся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию», — говорится в заявлении компании Jordan Brand, которая принадлежит Джордану.

Напомним, что с конца мая в США вспыхнули массовые протесты в связи с убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

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Баскетбол, НБА, Майкл Джордан, Коронавирус.
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