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Леброн Джеймс: Карри был бы великолепен в любое время

Леброн Джеймс: Карри был бы великолепен в любое время
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Леброн Джеймс высказал мнение о звезде «Голден Стэйт» Стефене Карри.

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на недавнюю публикацию в «Инстаграм», в которой спрашивалось, насколько был бы хорош разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, если бы играл в 90-е годы.

«Карри не был бы хорош. Он был бы великолепен. В любое время», — ответил Джеймс в комментариях к публикации.

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Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов. Карри вернулся на паркет после травмы незадолго до приостановки сезона и успел принять участие только в одном матче в 2020 году. Многие игроки НБА высказываются против возобновления сезона.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, БК Голден Стэйт.

Автор:

Телеграф
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