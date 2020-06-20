Леброн Джеймс: Карри был бы великолепен в любое время

Леброн Джеймс высказал мнение о звезде «Голден Стэйт» Стефене Карри.

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на недавнюю публикацию в «Инстаграм», в которой спрашивалось, насколько был бы хорош разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, если бы играл в 90-е годы.

«Карри не был бы хорош. Он был бы великолепен. В любое время», — ответил Джеймс в комментариях к публикации.

Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта, когда у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера был диагностирован коронавирус. С тех пор заразилось ещё несколько игроков и членов различных клубов. Карри вернулся на паркет после травмы незадолго до приостановки сезона и успел принять участие только в одном матче в 2020 году. Многие игроки НБА высказываются против возобновления сезона.