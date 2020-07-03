Баскетболист сборной Украины покинул турецкий "Меркезефенди"

Александр Мишула покинул турецкий клуб "Меркезефенди".

Защитник сборной Украины Александр Мишула оставил состояние турецкого БК "Меркезефенди".

Об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Экс-лидер “Днепра” пришел в команду прошлым летом. Во втором турецком дивизионе защитник сборной Украины сыграл 23 матча. Его средние показатели: 14,2 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота за 30 минут игрового времени (РЕ +11,9).

Заметим, что прошлый сезон стал для Мишулы первым зарубежным опытом.

Напомним, что Мишуле удавалось набирать 30 очков в одном отдельном матче турецкого первенства.