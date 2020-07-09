Запорожье усилилось литовским тяжелым форвардом

Баскетбольный клуб мужской украинской Суперлиги "Запорожье" сообщил о подписании соглашения с литовским тяжелым форвардом Ауримасом Маяскусом.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Контракт рассчитан на один год.
27-летний баскетболист выступал за клубы "Белград Динамик" (Сербия), "Паланга Куршиай" (Литва), "Нардвик УМФН" (Исландия), юниорские сборные Литвы.
Кроме позиции тяжелого форварда, Ауримас может сыграть еще и пятым номером. Именно на позиции центрового он провел последний европейский сезон в Исландии.
Напомним, ранее состав "Запорожье" пополнили Андрей Грицак, Виталий Мальчевский и Александр Сизов.