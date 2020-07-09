Запорожье усилилось литовским тяжелым форвардом

БК "Запорожье" заключил соглашение с литовским форвардом Маяскусом.

Баскетбольный клуб мужской украинской Суперлиги "Запорожье" сообщил о подписании соглашения с литовским тяжелым форвардом Ауримасом Маяскусом.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Контракт рассчитан на один год.

27-летний баскетболист выступал за клубы "Белград Динамик" (Сербия), "Паланга Куршиай" (Литва), "Нардвик УМФН" (Исландия), юниорские сборные Литвы.

Кроме позиции тяжелого форварда, Ауримас может сыграть еще и пятым номером. Именно на позиции центрового он провел последний европейский сезон в Исландии.

Напомним, ранее состав "Запорожье" пополнили Андрей Грицак, Виталий Мальчевский и Александр Сизов.