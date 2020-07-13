Чемпион Украины продлил контракт с 31-летним форвардом

БК "Днепр" продлил контракт с Дмитрием Глебовым.

Баскетбольный форвард Дмитрий Глебов продолжит защищать цвета "Днепра" в сезоне-2020/2021.

Победитель украинской Суперлиги продлил контракт 31-летним игроком, сообщает пресс-служба "Днепра".

В прошедшем чемпионате Суперлиги баскетболист в 24-х матчах в среднем набирал по 8,4 очка, делал 3,2 подбора, 3 передачи за 24,32 минуты на площадке.

В Кубке Европы ФИБА Глебов имел 8,3 очка, 2,5 подбора, 2,3 передачи в 8-ми играх за 21,9 минуты на паркете.

Следующий сезон станет для Дмитрия пятым в составе "Днепра".