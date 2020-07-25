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Звездный защитник НБА вернулся на паркет спустя 909 дней

Звездный защитник НБА вернулся на паркет спустя 909 дней
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Вся Оклахома заждалась Андре Роберсона.

Свингмен Оклахома-Сити Тандер Андре Роберсон возвращается после травмы и сыграет в подготовительном к рестарту сезона матче против Бостон Селтикс.

Защитник получил травму еще 27 января 2018 года и с тех пор не появлялся на паркете в матчах своей команды.

Андре Роберсон

Роберсон отсутствовал 909 дней и пропустил 179 матчей регулярного чемпионата НБА.

Сам баскетболист тяжело пережил 30 месяцев восстановления после травм и намеревался даже завершить карьеру игрока.

Отметим, что в матче против Бстона Андре провел на площадке почти 12 минут и нарабрал 5 очков при двух подборах, реализовав 1 из 2 трехочковых бросков.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Оклахома, Андре Роберсон.

Автор:

Телеграф
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