Звездный защитник НБА вернулся на паркет спустя 909 дней

Вся Оклахома заждалась Андре Роберсона.

Свингмен Оклахома-Сити Тандер Андре Роберсон возвращается после травмы и сыграет в подготовительном к рестарту сезона матче против Бостон Селтикс.

Защитник получил травму еще 27 января 2018 года и с тех пор не появлялся на паркете в матчах своей команды.

Роберсон отсутствовал 909 дней и пропустил 179 матчей регулярного чемпионата НБА.

Сам баскетболист тяжело пережил 30 месяцев восстановления после травм и намеревался даже завершить карьеру игрока.

Отметим, что в матче против Бстона Андре провел на площадке почти 12 минут и нарабрал 5 очков при двух подборах, реализовав 1 из 2 трехочковых бросков.