Сакраменто Леня завершил выступления в регулярном сезоне НБА победой над Лейкерс (Видео)

Команда украинского центрового Алексея Леня завершила свои выступления в регулярном сезоне НБА 2019/20.

В ночь с 13-го на 14-е августа состоялись несколько матчей регулярного сезона НБА, в частности команда украинца Алексея Леня Сакраменто Кингз обыграла Лос-Анджелес Лейкерс со счетом 136:122.

Украинец провел на паркете 14 минут и за этот период сумел отметиться тремя очками, тремя подборами и одним блок-шотом.

Видеообзор матча Лос-Анджелес Лейкерс - Сакраменто Кингз:

Ранее Короли выбыли из борьбы за плей-офф НБА, уступив Хьюстону. Команда украинца по итогам регулярного сезона заняла 12-е место в Западной конференции.