Черкасские Мавпы усилились американским баскетболистом

31-летний баскетболист имеет широкий послужной список. Он поиграл в G-Лиге, чемпионатах Греции, Финляндии и Единой лиге ВТБ. Также играл в Летней лиге НБА и предсезонных матчах за "Голден Стэйт Уорриорз".
Ткаим образом, Черкасские Мавпы усиливаются перед стартом нового сезона. Ранее клуб подписал бывшего форварда Днепра Антона Дзюбу и атакующего защитника Лаки Джонса.
Видео игры Джонса
Предыдущий сезон Суперлиги из-з пандемии был досрочно остановлен, Черкасские Мавпы финишировали на шестом месте.
Напомним, новый сезон в украинской Суперлиге стартует 10-11 октября.