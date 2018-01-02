Ригондо лишен чемпионского титула

Кубинец Гильермо Ригондо лишен титула чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе.

Ригондо обязан был провести защиту титула против Мойзеса Флореса, но попросил WBA разрешения отложить защиту ради права подняться на две категории выше и провести бой с Василием Ломаченко.

Руководство WBA поставило Ригондо условие, что тот сохранит за собой пояс, лишь в случае победы над Ломаченко. Тогда у него было бы 5 дней, чтобы выбрать, какой из поясов он себе оставит. Украинец не претендовал на пояс кубинца.

Напомним, что Ломаченко досрочно оформил победу над кубинцем Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО). Таким образом, поражение лишило кубинца титула.