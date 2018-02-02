Роуч: Пакьяо без проблем победит Ломаченко

Тренер бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, прокомментировал возможный бой своего подопечного против чемпиона WBO в первом легком весе украинца Василия Ломаченко.

"Если Ломаченко встретится с Пакьяо, то Мэнни без проблем победит Василия. Ломаченко хороший боксер, но настоящий мастер, каким является Пакьяо, легко возьмет верх в таком бою.

Думаю, если Василий окажется на ринге с Мэнни, то победитель будет очевиден", – заявил Роуч в интервью Fighthub.