Тренер Пакьяо прогнозирует победу Мэнни в возможном бою с Ломаченко

Тренер бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо Фредди Роуч заявил, что его подопечный мог бы победить в поединке с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

По его словам, филиппинец в хорошей физической форме, но о дальнейшей карьере говорить не готов.

"Пакьяо по-прежнему очень хороший боксер, он серьезно тренируется. Поэтому, я думаю, что если бой с Ломаченко случится, то Мэнни может в нем победить. Но я не уверен в реальности этого поединка, поскольку чложно говорить о будущем моего боксера", - цитирует Роуча Boxingscene.