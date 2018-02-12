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Тренер Пакьяо прогнозирует победу Мэнни в возможном бою с Ломаченко

Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо
15:46 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Фредди Роуч рассказал о хорошей подготовке своего подопечного - Мэнни Пакьяо.

Тренер бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо Фредди Роуч заявил, что его подопечный мог бы победить в поединке с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

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По его словам, филиппинец в хорошей физической форме, но о дальнейшей карьере говорить не готов.

"Пакьяо по-прежнему очень хороший боксер, он серьезно тренируется. Поэтому, я думаю, что если бой с Ломаченко случится, то Мэнни может в нем победить. Но я не уверен в реальности этого поединка, поскольку чложно говорить о будущем моего боксера", - цитирует Роуча Boxingscene.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Фредди Роуч.
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