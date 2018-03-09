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Экс-чемпион WBA: Александр Усик выиграет Суперсерию (Видео)

Усик - Гассиев
19:42 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский боксер Вячеслав Сенченко рассказал, каким видит финал Всемирной боксерской суперсерии.

Экс-чемпион мира по версии WBA Вячеслав Сенченко дал несколько советов Александру Усику на бой против Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии, а также заявил, что считает украинца будущим победителем. Об этом Сенченко рассказал в интервью Luckypunch.net.

"В бою Усик – Гассиев мой фаворит – это, конечно же, Александр Усик. Я изначально считал, что он выиграет Суперсерию, и сейчас об этом говорю. Бой будет непростой, очень много будет зависеть от тактики и от подготовки обоих боксеров. Много нюансов, которые решат исход поединка. Но я надеюсь, что Усик наберет свою лучшую форму к финалу и победит в нем.

Гассиев меня удивил в бою с Дортикосом. Я думал, что он однотипный боксер, только атакующий. С Дортикосом я удивился, что он первую половину боя, работал иногда даже стоя в канатах, отдал центр ринга. Это означает, что у него есть план на бой, он может работать как первым планом, так и вторым. А это говорит о том, что это боксер высокого уровня.

Усику не нужен в бою с Гассиевым обмен ударами, не нужно принимать в блок, ведь у россиянина тяжелые удары, которые могут его разбить. Думаю, ничего нового не скажу, нужно использовать свои сильные стороны и не подставляться под удар", - сказал Сенченко.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Вячеслав Сенченко, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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