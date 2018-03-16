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Гвоздик провел открытую тренировку перед титульным боем

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Александр Гвоздик
10:46 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: boxingscene.com

Новости спорта: Украинский боксер проведет бой против Мехди Амара.

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) проведет поединок против Мехди Амара (34-5-2) из Франции. Встреча состоится 17 марта в Нью-Йорке на всемирно известной арене Мэдисон Сквер Гарден.

Накануне боя наш спортсмен провел открытую тренировку, которая прошла в Mendez Boxing Gym.

Напомним, поединок Гвоздик – Амар пройдет 17 марта в городе Нью-Йорк (США). На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 18 марта в 05:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Гвоздик-Амар, Новости бокса.
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