Гвоздик - Амар: дуэль взглядов (Видео)

Состоялась дуэль взглядов украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (14-0, 12 КО) и француза Мехди Амара (34-5-2, 16 КО) перед боем за титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Бой Гвоздик – Амар состоится 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Ориентировочное начало – 5.00 утра.

Победитель обязан встретиться с победителем боя между чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 КО) и претендентом Баду Джеком (22-1-2, 13 КО), которые встретятся 19 мая.