Гвоздик обратился к украинским болельщикам (Видео)

Украинский боксер Александр Гвоздик проведет бой против француза Мехди Амара. На кону будет стоять титул временного чемпиона WBC, завладев которым, украинец станет обязательным претендентом на полноценный чемпионский бой.

Гвоздик попросил украинцев поддержать его и пообещал показать хороший бокс.

"Мы находимся в Нью-Йорке и я хотел бы обратиться к украинским болельщикам. Поддержите меня в воскресенье утром, а постараюсь показать вам хороший бокс и вас не разочаровать", - сказал Александр Гвоздик.