Бриедис проведет бой в рамках шоу Усик - Гассиев

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис следующий бой проведет в рамках финала Всемирной боксерской супер серии (WBSS). Сегодня об этом официально сообщили организаторы турнира. Соперник Майриса пока не определен.

Финал супер серии в первом тяжелом весе, в котором ни ринг выйдут чемпион WBA/IBF россиянин Мурат Гассиев и обладатель титулов WBC/WBO украинец Александр Усик должен пройти 11 мая в Саудовской Аравии.