Слова Гвоздика после победы над Амаром

Украинец Александр Гвоздик прокомментировал свою победу над французом Амаром Мехди в бою за титул временного чемпиона WBC.

"Амар был очень неуловим с очень хорошей защитой, он бегал и мешал поймать себя ударом. Это отличное чувство выиграть титул временного чемпиона, и я с нетерпением жду возможности сразиться за регулярный пояс. В своем следующем бою я собираюсь сразиться с победителем боя Адонис Стивенсон – Баду Джек", – заявил Гвоздик в интервью ESPN после боя.