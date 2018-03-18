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Слова Гвоздика после победы над Амаром

Александр Гвоздик
10:25 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер Top Rank Boxing

Новости спорта: Украинский боксер Александр Гвоздик поделился эмоциями после победы над Мехди Амаром.

Украинец Александр Гвоздик прокомментировал свою победу над французом Амаром Мехди в бою за титул временного чемпиона WBC.

 

Гвоздик - Амар: видео боя
Гвоздик - Амар: видео боя Читать полностью

"Амар был очень неуловим с очень хорошей защитой, он бегал и мешал поймать себя ударом. Это отличное чувство выиграть титул временного чемпиона, и я с нетерпением жду возможности сразиться за регулярный пояс. В своем следующем бою я собираюсь сразиться с победителем боя Адонис Стивенсон – Баду Джек", – заявил Гвоздик в интервью ESPN после боя.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Гвоздик-Амар, Мехди Амар, Новости бокса.
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