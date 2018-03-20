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Поветкин - Прайс: прогноз на бой от букмекеров

Прайс - Поветкин
12:04 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Букмекеры считают Александра Поветкина безоговорочным фаворитом в противостоянии с Дэвидом Прайсом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин проведет бой с британским боксером Дэвидом Прайсом.

По мнению букмекеров, российский боксер является фаворитом поединка.

Так, на победу Поветкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,05. На успех британца – 9,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

Напомним, бой между Александром Поветкиным и Дэвидом Прайсом состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс) в андеркарте боя Джошуа – Паркер. Бой Поветкин - Прайс состоится 31 марта в 23:00.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса.
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