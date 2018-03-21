Бриедис будет запасным боксером в финальном бою WBSS Усик - Гассиев

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис стал запасным бойцом на финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), в котором встретятся украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев.

Латвиец Бриедис может заменить одного из боксеров перед боем, в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает страница WBSS в Instagram. Напомним, Усик победил Бриедиса по очкам в полуфинальном поединке WBSS. В карьере Бриедиса это стало единственным поражением. До этого в 23 боях он ни разу не потерпел неудачи.

Финальный бой Усик - Гассиев состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Соперники сразятся, помимо трофея Мохаммеда Али, еще за пять поясов.