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Тренер Гассиева: Вечер бокса будет коротким, если Усик будет драться, как с Бриедисом

Абель Санчес
09:40 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Нынешний тренер соперника Александра Усика ожидает супербой в финале WBSS.

Абель Санчес, нынешний тренер чемпиона мира по двум версиям — WBA и IBF — Мурата Гассиева, прокомментировал предстоящий в мае в Саудовской Аравии бой подопечного с чемпионом мира по версиям WBO и WBC украинцем Александром Усиком.

«Бой точно будет отличным. Усик дрался с Бриедисом в непривычной манере, и если Александр так же поведёт себя в поединке с Гассиевым, то вечер бокса будет коротким. С другой стороны, не думаю, что против Мурата соперник будет боксировать так же, как с Майрисом», — сказал Санчес Boxingscene.

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Новости спорта, Абель Санчес, Бокс, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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