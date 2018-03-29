Тренер Гассиева: Вечер бокса будет коротким, если Усик будет драться, как с Бриедисом

Абель Санчес, нынешний тренер чемпиона мира по двум версиям — WBA и IBF — Мурата Гассиева, прокомментировал предстоящий в мае в Саудовской Аравии бой подопечного с чемпионом мира по версиям WBO и WBC украинцем Александром Усиком.

«Бой точно будет отличным. Усик дрался с Бриедисом в непривычной манере, и если Александр так же поведёт себя в поединке с Гассиевым, то вечер бокса будет коротким. С другой стороны, не думаю, что против Мурата соперник будет боксировать так же, как с Майрисом», — сказал Санчес Boxingscene.