Поветкин - Прайс: дуэль взглядов боксеров (Видео)

Российский боксер Александр Поветкин и британец Дэвид Прайс сошлись в традиционной дуэли взглядов после финальной пресс-конференции, посвященной их субботнему поединку в Кардиффе.

На кону поединка будут пояса интерконтинентального чемпиона WBA и интернационального чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го мая в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.