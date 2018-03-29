Поветкин - Прайс: дуэль взглядов боксеров (Видео)
Новости спорта: Вашему вниманию видео дуэли взглядов Александра Поветкина и Дэвида Прайса.
Российский боксер Александр Поветкин и британец Дэвид Прайс сошлись в традиционной дуэли взглядов после финальной пресс-конференции, посвященной их субботнему поединку в Кардиффе.
На кону поединка будут пояса интерконтинентального чемпиона WBA и интернационального чемпиона WBO в супертяжелом весе.
Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го мая в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.