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Поветкин - Прайс: дуэль взглядов боксеров (Видео)

Поветкин - Прайс
19:43 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Вашему вниманию видео дуэли взглядов Александра Поветкина и Дэвида Прайса.

Российский боксер Александр Поветкин и британец Дэвид Прайс сошлись в традиционной дуэли взглядов после финальной пресс-конференции, посвященной их субботнему поединку в Кардиффе.

На кону поединка будут пояса интерконтинентального чемпиона WBA и интернационального чемпиона WBO в супертяжелом весе.

Напомним, что бой Поветкина и Прайса состоится 31-го мая в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса, Поветкин - Прайс.
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