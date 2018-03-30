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Поветкин - Прайс: где и когда смотреть бой
12:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Поединок состоится в Кардиффе 31-го марта

38-летний российский боксер Александр Поветкин, чемпион мира по версиям WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе, в субботу, 31-го марта, проведет поединок с 34-летним британским боксером Дэвидом Прайсом.

Бой состоится в Кардиффе (Уэльс) в андеркарте поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Поединок Поветкин — Прайс в прямом эфире покажут российские телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец» трансялция начнется в 22:50 по киевскому времени.

Победитель противостояния получит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA.

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Новости спорта, WBA Inter-Continental, Александр Поветкин, Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса, Поветкин - Прайс.
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