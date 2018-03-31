Сколько Владимир Кличко заработал за бой с Поветкиным

Менеджер российского боксера Александра Поветкина, Вадим Корнилов, заявил, что потенциальный поединок его клиента с чемпионом Энтони Джошуа может пройти в Великобритании или в России. В качестве примера возможностей России заплатить гонорар, Корнилов привел бой Поветкина с украинцем Владимиром Кличко в Москве в 2013 году.

"Владимир Кличко получил 28 миллионов долларов (20 млн фунтов) за бой с Поветкиным, поэтому может быть огромный интерес к бою с Джошуа, это поединок именно такой величины. В зависимости от времени, мы могли бы собрать футбольный стадион Лужники, это место с достаточной значимостью для такого боя.

В России это мог бы быть масштабный бой, но в Великобритании он тоже может быть масштабным, потому что здесь много выходцев из России. Так что проведение боя возможно и там, и там", - заявил Корнилов британским СМИ.

Напомним, что следующий свой бой Поветкин проведет против Дэвида Прайса 31-го марта в Кардиффе. Боксеры будут биться в андеркарде поединка между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Бой Поветкин – Прайс начнется 31 марта в 23:00.