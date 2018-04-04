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Альварес отказался от поединка с Головкиным

Сауль Альвареc
07:30 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина не состоится.

Мексиканский боксер Сауль Альварес все же отказался от реванша против чемпиона мира по версии WBA Super, WBC, IBF, IBO Геннадия Головкина, сообщает ресурс BoxingScene.

Напомним, что в крови Канело обнаружили кленбутерол, который способствует увеличению мышечной массы. Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля. Альварес решил не дожидаться вердикта, а сам отказаться от поединка, который должен был состоятся 5-го мая. 

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сауль Альвареc.
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