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Как Гассиев готовится к бою с Усиком
14:52 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Российский чемпион мира провел бой с тенью.

Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) показал, как готовится к поединку против украинского чемпиона мира по версиям WBC и WBO Александра Усика (14-0, 11 КО).

В рамках подготовке к бою россиянин провел бой с тенью, а видео своей тренировки поделился с подписчиками в Instagram. 

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). 

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
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