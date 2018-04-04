Как Гассиев готовится к бою с Усиком

Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) показал, как готовится к поединку против украинского чемпиона мира по версиям WBC и WBO Александра Усика (14-0, 11 КО).

В рамках подготовке к бою россиянин провел бой с тенью, а видео своей тренировки поделился с подписчиками в Instagram.

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия).