Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео) Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости: Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
X

Сауль Альварес: Я не подведу своих фанатов

Сауль Альварес
15:38 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Мексиканский боксер Сауль Альварес извинился за отмену боя 5 мая против Головкина.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес прокомментировал отмену боя с Геннадием Головкиным, который сорвался из-за положительной допинг-пробы спортсмена.

«Я хотел бы принести свои извинения за отмену поединка в первую очередь болельщикам, ожидавшим этого боя, а также всем спонсорам, журналистам и телеканалу HBO, которые также работали ради этого поединка. Благодарю всех за оказанное мне доверие и хочу сказать, что я не подведу своих фанатов», — сказал Альварес в интервью Boxingscene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сауль Альварес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Жена украинского боксера похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Бой Джошуа - Поветкин может состояться до конца 2018 года Промоутер Деревянченко потребовал от IBF назначить украинца соперником Головкина Мэнни Пакьяо определился с новым тренером

Последние новости

В России снова горел ТЦ: есть погибший Венгерского посла объявили персоной нон грата в РФ В Индонезии из-за разлитого топлива горит море (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
02 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
03 Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить
04 Роналду благодарен фанам "Ювентуса" за овацию его голу ножницами
05 "Ювентус" - "Реал": 0:3: события матча (Видео)
Новости сегодня
15:42 Берни Экклстоун: Я большой поклонник Mercedes, но они побеждают слишком часто
15:42 Милли Бобби Браун получит крупную сумму за роль в сериале "Очень странные дела"
15:35 В МИД Украины назвали число оставшихся в РФ дипломатов
15:31 Луис Энрике: Каталония очень продвинута по сравнению с остальной Испанией
15:25 Решением ЕЭК с 5 апреля повысится пошлина на украинские ж\д колеса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина начала выдавать иностранцам электронные визы Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Новости: НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого
Новости: Умер освобожденный из российского заключения Юрий Солошенко Умер бывший политзаключенный Кремля Солошенко
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи Страстная неделя 2018: что нельзя делать в Великую среду 4 апреля, традиции и обычаи
Добавить комментарий
0