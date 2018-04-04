Сауль Альварес: Я не подведу своих фанатов

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес прокомментировал отмену боя с Геннадием Головкиным, который сорвался из-за положительной допинг-пробы спортсмена.

«Я хотел бы принести свои извинения за отмену поединка в первую очередь болельщикам, ожидавшим этого боя, а также всем спонсорам, журналистам и телеканалу HBO, которые также работали ради этого поединка. Благодарю всех за оказанное мне доверие и хочу сказать, что я не подведу своих фанатов», — сказал Альварес в интервью Boxingscene.