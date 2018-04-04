Названа новая дата боя Головкин - Альварес

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес отказался от проведения поединка с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным. Мексиканец не стал дожидаться заседания Атлетической комиссии штата Невада, которая должна была вынести решение о его положительной допинг-пробе на кленбутерол и о возможности проведения встречи 5 мая.

Казахстанский боксёр, как передаёт его промоутер Том Лёффлер, не против перенести несостоявшийся поединок на более поздний срок. Ожидается, что стороны обсудят возможность проведения боя осенью 2018 года — приблизительной датой называется 15 сентября, сообщает TMZ Sports.