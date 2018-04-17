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Гассиев прервал тренировочный лагерь и улетел в Россию

Мурат Гассиев
08:15 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Тренер Гассиева дал российскому боксеру несколько дней отдыха.

Тренер российского боксера Мурата Гассиева, Абель Санчес, после известия о травме Александра Усика и переноса боя отпустил подопечного домой.

"Мы получили информацию об этом пару дней назад, потому взяли для Мурата билет на самолет домой. Он уже уехал в аэропорт. Я дал ему недельку-полторы перерыва. Он вернется где-то после боя Головкина", —  цитирует тренера BoxingScene.

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде. Однако позже поединок перенесли на лето.

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Новости спорта, WBSS, Абель Санчес, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
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