Гассиев прервал тренировочный лагерь и улетел в Россию

Тренер российского боксера Мурата Гассиева, Абель Санчес, после известия о травме Александра Усика и переноса боя отпустил подопечного домой.

"Мы получили информацию об этом пару дней назад, потому взяли для Мурата билет на самолет домой. Он уже уехал в аэропорт. Я дал ему недельку-полторы перерыва. Он вернется где-то после боя Головкина", — цитирует тренера BoxingScene.

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде. Однако позже поединок перенесли на лето.