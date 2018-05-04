Дэвид Хэй и Тони Белью едва не подрались накануне боя (Видео)

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью едва не устроили драку на очередной пресс-конференции, посвященной матчу-реваншу, который состоится 5 мая в Лондоне. В конце пресс-конференции во время обмена взглядами Белью оттолкнул Хэя, и их быстро развела охрана, вероятно, готовая к подобному развитию событий. До этого оба соперника оживленно спорили друг с другом о том, кто окажется лучше в матче-реванше и выражали полную уверенность в своей победе.

Комментируя данный инцидент, Дэвид Хэй, жаждущий взять реванш и на этот раз не демонстрировавший излишней самоуверенности и неуважения к сопернику, отметил, что, похоже, он выиграл психологическое противостояние. «Мне он безразличен, все дело во мне, я совершил ошибку в прошлый раз, — цитирует Хэя Sky Sports. — На этот раз я все сделаю правильно. Он толкнул меня, чтобы вызвать ответные действия. Это жалкий ход. Я победил в психологической игре. Не могу представить, как мне удасться исправить два поражения от Белью, и я не позволю этому произойти».

Белью, в свою очередь, заявил, что нервы тут не причем. «Я просто слегка его оттолкнул, — сказал боксер. — Просто он слишком приблизился ко мне. Так близко, что мы могли поцеловаться, но это не та вечеринка, и мне пришлось убрать его от моего лица. Я никогда не пытался вывести его из себя. Не важно, нравлюсь я ему или он меня ненавидит. Не знаю, зачем он хотел прижаться ко мне».