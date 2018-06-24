Тейлор: Постол удивил меня – он выдал лучший бой в карьере

Британский боксер Джош Тейлор после того, как завоевал титул WBC Silver в полусреднем весе, победив Виктора Постола, отдал должное украинцу.

"Он выдал, пожалуй, лучший бой в карьере. Это был практически последний шанс для него вернуться в титульную гонку. Признаюсь, он удивил меня. И несколько раз по ходу боя мне пришлось приспосабливаться, перестраиваться. Сперва моя защита зияла дырами, но я сумел исправить это по ходу схватки.

Против меня дрался реально топовый соперник, а я победил, хоть и не боксировал на максимуме", – заявил Тейлор.